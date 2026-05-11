Анастасия Волочкова пообещала не отступать в борьбе за балетную пенсию

Российская артистка балета Анастасия Волочкова заявила, что не откажется от требований по пенсионным выплатам для артистов балета. Балерина рассказала, что проработала в профессии около 30 лет, но официально ей засчитали только половину стажа.

Танцовщица заявила, что не может получать пенсию в стране, которой служит. Причиной она назвала действия театра, который забрал у нее стаж. По ее словам, фактическая продолжительность работы в профессии составляет около 30 лет, но официально засчитали только половину. На данный момент делом занимается ее адвокат.

Напомним, что закон позволяет артистам балета выходить на пенсию досрочно после 15 лет стажа. Если подтвердить срок не удается, выплаты оформляются на общих основаниях с 60 лет.