Певица Шер отказалась содержать 49-летнего сына

Американская певица и актриса Шер отказалась содержать 49-летнего сына после инцидента, когда его нашли без сознания за рулем из-за передозировки. Раньше звезда переводила ему десять тысяч долларов каждый месяц.

Элайджа Блю Оллман пожаловался на прекращение финансовой поддержки со стороны матери. Певица ежемесячно переводила 49-летнему сыну десять тысяч долларов. Однако отказалась его финансировать после того, как его поймали на употреблении запрещенных веществ.

Теперь Элайдже приходится самостоятельно решать финансовые проблемы и бороться с наркозависимостью. При этом суд обязал его выплачивать бывшей жене 6,5 тысячи долларов в месяц после развода. Сам Оллман получает от трастового фонда отца сумму, которая после вычета налогов превышает этот размер.

Ранее Шер обратилась в суд с просьбой назначить временного опекуна для сына. Она заявила, что он больше не способен контролировать свое поведение, финансы и собственную безопасность. Поводом стал инцидент, когда Оллмана нашли без сознания за рулем автомобиля. Причиной оказалась передозировка запрещенными веществами.