Петербуржцы столкнулись с перебоями мобильного интернета в понедельник

После майских праздников жители Санкт-Петербурга столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета, связанными с атаками БПЛА.

В понедельник у абонентов оператора t2 зафиксировали сбой. Пользователи жалуются на недоступность мобильного интернета и проблемы в работе сервисов.

Напомним, что на территории Санкт-Петербурга 3 мая были зафиксированы сбои в работе мобильного интернета. По данным платформы Downdetector, за последние сутки поступило свыше 3,7 тысячи жалоб. Основной пик сбоев пришелся на полночь. После временного спада количество недовольных снова пошло вверх с семи утра третьего мая.

Пользователи сообщали, что не работали мессенджеры, не открывались сайты и были недоступны игровые сервера. Некоторые граждане утверждали, что ограничения затронули и домашний интернет. По их словам, сайты грузились медленно или не открывались через Wi-Fi.

Также поступали жалобы на недоступность белых списков. Сбои могли быть связаны с атаками беспилотных летательных аппаратов.