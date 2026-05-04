С осужденных за аферу с квартирой Долиной взыскивают 21 млн рублей

Судебные приставы принудительно взыскивают свыше 21 миллиона рублей с осужденных за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной в центре Москвы.

Речь идет об Анжеле Цырульниковой и Дмитрии Леонтьеве. Балашихинский суд осудил их в конце ноября 2025 года. Они и еще двое фигурантов получили сроки от четырех до семи лет трех месяцев за аферу с квартирой певицы в Ксеньинском переулке в центре Москвы.

Балашихинский суд выдал исполнительные листы. В отношении Цырульниковой 30 марта завели три производства. Из них два направлены на взыскание ущерба от преступления на сумму больше 12,1 миллиона рублей. Еще одно производство касается уголовного штрафа в размере свыше 1,1 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в сентябре и ноябре 2025 года на нее завели два производства по кредитной задолженности. Общая сумма долга превышает 1,2 миллиона рублей. К ней добавили исполнительский сбор в размере 87,2 тысячи рублей. Еще пяти производств по кредитам удалось избежать.

С 1 апреля началось взыскание уголовного штрафа с Леонтьева в размере 900 тысяч рублей. В период с января 2020 года по март 2026 года на него завели четыре производства. Общая сумма имущественных взысканий составила свыше 5,5 миллиона рублей. К ним добавили сборы на 17,2 тысячи рублей.

Также Леонтьев обязан выплатить 6,5 тысячи рублей в пользу бюджетов РФ. К этой сумме прилагается сбор в тысячу рублей. Кроме того, с него взыщут больше 81,7 тысячи рублей штрафов, ущерба и госпошлины. В июле 2025 года должник избежал уплаты свыше 21 тысячи рублей.