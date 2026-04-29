Ученые раскрыли секрет Татуина из «Звездных войн»

Планеты вроде Татуина из «Звездных войн» встречаются в галактике гораздо чаще, чем предполагалось раньше. К такому заключению пришли исследователи после компьютерного моделирования формирования планет в двойных звездных системах.

Пересмотр традиционных взглядов

Двойные звездные системы, в которых две звезды вращаются друг вокруг друга, широко распространены в Млечном Пути. В течение десятилетий астрономы считали, что такие многозвездные системы представляют собой неблагоприятную среду для формирования планет. Конкурирующие гравитационные силы перемешивают окружающий материал и препятствуют появлению миров. Однако новое исследование, предлагает пересмотреть эту точку зрения. Работа ученых была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ведущий автор исследования Мэтью Тисдейл из Ланкаширского университета заявил, что вблизи двойной звезды действительно слишком сильный ветер для образования планет. Но если отдалиться, диск звезды становится идеальной средой для формирования миров.

Запретная зона и продуктивная периферия

Тисдейл с коллегами создал компьютерные модели вращающихся дисков из газа и пыли. Такие диски окружают молодые двойные звезды и служат колыбелью для планет. Результаты показали, что вблизи двух светил возникает запретная зона. Там мощное гравитационное воздействие порождает турбулентность, которая делает среду слишком нестабильной для формирования миров.

За этой границей диск может стать достаточно нестабильным, чтобы распасться под действием собственной гравитации. Этот процесс известен как гравитационная неустойчивость. Он может быстро привести к образованию множества молодых планет, особенно крупных газовых гигантов, подобных Юпитеру.

Профессор астрофизики Димитрис Стамателлос из Ланкаширского университета заявил, что внешние области двойных звездных систем способны производить планеты в огромном количестве. По его словам, после того как минуешь опасную зону, там планеты возникают быстро и во множестве.

Образование планет-изгоев

Гравитационная сложность двойных систем может полностью выбросить некоторые миры за их пределы. В результате такие планеты начинают дрейфовать в межзвездном пространстве. Их называют планетами-изгоями.

Результаты исследования позволяют предположить, что реальные версии культового мира-близнеца Татуина из «Звездных войн» могут быть гораздо менее редкими, чем предполагалось ранее.