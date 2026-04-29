Ученые раскрыли секрет Татуина из «Звездных войн»

Даниил Александров
Фото: кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

Планеты вроде Татуина из «Звездных войн» встречаются в галактике гораздо чаще, чем предполагалось раньше. К такому заключению пришли исследователи после компьютерного моделирования формирования планет в двойных звездных системах.

Пересмотр традиционных взглядов

Двойные звездные системы, в которых две звезды вращаются друг вокруг друга, широко распространены в Млечном Пути. В течение десятилетий астрономы считали, что такие многозвездные системы представляют собой неблагоприятную среду для формирования планет. Конкурирующие гравитационные силы перемешивают окружающий материал и препятствуют появлению миров. Однако новое исследование, предлагает пересмотреть эту точку зрения. Работа ученых была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые раскрыли секрет Татуина из «Звездных войн»
Фото: кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

Ведущий автор исследования Мэтью Тисдейл из Ланкаширского университета заявил, что вблизи двойной звезды действительно слишком сильный ветер для образования планет. Но если отдалиться, диск звезды становится идеальной средой для формирования миров.

Запретная зона и продуктивная периферия

Тисдейл с коллегами создал компьютерные модели вращающихся дисков из газа и пыли. Такие диски окружают молодые двойные звезды и служат колыбелью для планет. Результаты показали, что вблизи двух светил возникает запретная зона. Там мощное гравитационное воздействие порождает турбулентность, которая делает среду слишком нестабильной для формирования миров.

За этой границей диск может стать достаточно нестабильным, чтобы распасться под действием собственной гравитации. Этот процесс известен как гравитационная неустойчивость. Он может быстро привести к образованию множества молодых планет, особенно крупных газовых гигантов, подобных Юпитеру.

Профессор астрофизики Димитрис Стамателлос из Ланкаширского университета заявил, что внешние области двойных звездных систем способны производить планеты в огромном количестве. По его словам, после того как минуешь опасную зону, там планеты возникают быстро и во множестве.

Ученые раскрыли секрет Татуина из «Звездных войн»
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA Goddard

Образование планет-изгоев

Гравитационная сложность двойных систем может полностью выбросить некоторые миры за их пределы. В результате такие планеты начинают дрейфовать в межзвездном пространстве. Их называют планетами-изгоями.

Результаты исследования позволяют предположить, что реальные версии культового мира-близнеца Татуина из «Звездных войн» могут быть гораздо менее редкими, чем предполагалось ранее.

Деньги

В России изменили правила получения детских пособий для иностранцев

Правительство России утвердило изменения в правила назначения единого пособия на детей. С 1 апреля 2027 года получать выплату смогут только те иностранцы, которые проживают в статусе гражданина не меньше пяти лет.Новое требованиеТеперь иностранные граждане смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство. Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года.Ранее в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Для этого нужно соблюсти три условия. Семья должна нуждаться в социальной поддержке. Заявители обязаны иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны.Теперь формулировка уточнена. Чтобы получить право на единое пособие, необходимо постоянно проживать на территории России в статусе гражданина не меньше пяти лет. Исключения из нового...
Наука

Астрономы нашли край звездообразования в Млечном Пути

Ученые обнаружили, что звездообразование в Млечном Пути происходит только в радиусе 40 тысяч световых лет от центра галактики. За этой границей новые звезды не рождаются, а присутствующие там светила появились в результате миграции из внутренних областей диска.Граница звездообразованияДиаметр Млечного Пути составляет не меньше 100 тысяч световых лет. Однако новые результаты исследований показывают, что звездообразование в галактике происходит в области, простирающейся на радиус до 40 тысяч световых лет от галактического центра.Протяженность звездообразующего диска Млечного Пути долгое время оставалась открытым вопросом в галактической археологии. Ведущий автор исследования Карл Фитени из Университета Инсубрии в Италии заявил, что его команда составила карту изменения возраста звезд по всему диску.Международная группа Фитени сосредоточилась на 100 тысячах ярких гигантских звезд, разбросанных по спиральному диску Млечного Пути....
Вторичное жилье не подешевеет без серьезного кризиса спроса

В Петербурге врач отсудил 35 тысяч у заведующего скорой помощи за оскорбление

В Госдуме назвали эфир Соловьева и Бони сигналом единства России

На месте Мытного двора в Петербурге построят премиальный квартал

Ларису Долину выписали из больницы с тремя диагнозами

ГК «ПСК» — в тройке лидеров по вводу жилья в I квартале 2026 года

Shaman отказался исполнять песни Аллы Пугачевой

Катя Лель рассказала о внеземном происхождении своего ДНК

В Петербурге усилят контроль за маломерными судами во время навигации

Суд Петербурга запретил использовать понтоны на Малой и Большой Невке

Переговоры Вашингтона и Тегерана не продвинулись к соглашению

Свыше 70 фильмов, трибьют «Брату» и киносеансы покажут на фестивале в Крыму

В Ленобласти за день произошло 60 ДТП

Автомобилистам назвали главные ошибки при установке автобокса на крышу машины

Астрономы нашли край звездообразования в Млечном Пути

Россиянам рассказали об этапах схем мошенничества

Многодетность может стать главным главный трендом российской рекламы

Военная техника не проедет по Красной площади во время парада в 2026 году

Российским пенсионерам назвали порядок индексации выплат в 2027 году

Директор Долиной назвал ложью сообщения о госпитализации певицы

Жительницы Петербурга победили в двух номинациях премии «Деловой престиж»

Около 30 осужденных трудятся на складах Ozon в Петербурге

Авито запустил «Добрую подписку» на пожертвования

Ученые нашли связь между дерматитом и ухудшением памяти

В Госдуме предложили запретить «схему Долиной» при продаже квартир

Энергетики Петербурга и Ленобласти рассказали о работе в условиях непогоды

В Петербурге студенты предложили решения для транспортного узла «Волковская»

Спасатели продолжили поиски четвертого альпиниста на горе Мунку-Сардык

