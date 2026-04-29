В Госдуме назвали эфир Соловьева и Бони сигналом единства России

Эфир Владимира Соловьева и Виктории Бони назвали сигналом единства для зарубежной аудитории.

Совместный выход в эфир журналиста Владимира Соловьева и блогера Виктории Бони показал иностранной аудитории единство российского общества. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Парламентарий отметил, что сам факт диалога между представителями разных частей общества стал крайне позитивным сигналом. Он подчеркнул, что в России возможно открытое обсуждение острых вопросов, а принесенные Соловьевым извинения назвал мужской позицией.

По словам Толмачева, участники дебатов нашли общий язык и сошлись в любви к родине. Депутат также обратил внимание, что конфликт привлек внимание зарубежной публики, а последовавшее примирение в прямом эфире продемонстрировал одну важную черту. Русские умеют преодолевать разногласия ради своей страны.

Накануне эфира телеведущая Ксения Собчак предположила, что Соловьев будет вежлив и переведет все в шутку. Боня отвергла версию о взаимной договоренности, заявив, что Собчак использует резонансную тему в собственных интересах.