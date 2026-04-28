Авито запустил «Добрую подписку» на пожертвования

Авито ввёл возможность регулярных автоплатежей в пользу благотворительных фондов — в разделе #яПомогаю заработала «Добрая подписка» в рамках проекта «Знак добра», позволяющая пользователям легко и привычно поддерживать организации, которым они доверяют. Подписку уже оформили более 2 тысяч человек.

Как сообщается на странице «Знак добра» за каждое пожертвование в фонд-партнёр вы получаете значок для объявления. Благодаря ему больше людей узнают об акциях и смогут помочь.

В пресс-службе Авито пояснили, что оформить автоплатёж, можно на странице «Знак добра», перейдя в «Добрую подписку», и выбрав фонд и сумму пожертвования; первый платёж списывается сразу, далее — раз в месяц, а после каждого перечисления пользователь получает цифровой бейдж «Знак добра» для одного из своих объявлений в категории «Товары» и значок #яПомогаю в профиле, что делает вклад видимым и привлекает внимание к благотворительности.

«Мы видим, что люди всё чаще хотят помогать системно, а не разово, и новый алгоритм подписки в «Знаке добра» делает такую поддержку простой и привычной. Небольшая, но регулярная помощь для НКО часто оказывается полезнее крупных, но разовых сумм. Сто рублей в месяц от тысячи людей — это не просто 1,2 млн рублей в год. Это уверенность фонда в завтрашнем дне и возможность планировать помощь, строить долгосрочные планы, а не экстренно «тушить пожары»», — рассказал Василий Лексин, руководитель ESG-продукта Авито.

Управление подпиской простое: в любой момент можно сменить фонд или отменить автоплатеж через настройки на страницах «Знак добра» или #яПомогаю.