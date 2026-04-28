Следователи предъявили обвинение петербуржцу в истязании двоих детей

В Санкт-Петербурге 28-летнему мужчине предъявили обвинение в истязании двоих малолетних детей своей сожительницы.

Правоохранители расследуют уголовное дело по двум эпизодам истязания несовершеннолетних. Преступления совершались с сентября 2025 года по апрель 2026 года в квартире на проспекте Ленина.

По данным следствия, фигурант систематически применял физическую силу в отношении двоих малолетних детей своей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

На данный момент полицейские проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.