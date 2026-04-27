Верующим напомнили о запретах на день Виленской Богородицы

Православная церковь празднует день Виленской иконы Божией Матери 27 апреля 2026 года. В этот день верующие обращаются к Пречистой Деве как к путеводительнице и заступнице, ведущей ко спасению.

История иконы

Согласно преданию, Виленская икона Божией Матери была написана евангелистом Лукой и долгое время находилась среди святынь византийских императоров. В XV веке образ принесли на Русь вместе с супругой великого князя Иоанна III царевной Софией Палеолог.

В 1495 году этой святыней благословили княжну Елену при браке с литовским князем, после чего икона была перенесена в Вильно. Там она стала главной духовной защитой города. Со временем образ прославился многочисленными чудесами. Перед ним молились о мире, о защите от бедствий, о сохранении веры среди смут и разделений. В годы войн и разорений икона почиталась как знамение небесного покрова.

О чем молиться перед иконой

Перед иконой Виленской Богородицы верующие молятся о наставлении на правильный путь и о вразумлении в сомнениях. Также просят о защите от духовной слепоты и заблуждений, о мире в душе, о разрешении трудных жизненных ситуаций и о сохранении веры среди искушений.

Многие православные обращаются к Богородице с просьбой о защите семьи, о прекращении вражды и о помощи в дороге.

Что запрещено 27 апреля

По словам священнослужителей, в день Виленской Богородицы не подобает принимать важные решения в состоянии раздражения или внутренней смуты. Такой путь редко бывает благим и может увести от истины. Также верующим запрещено намеренно вводить других в заблуждение, давать ложные советы или указывать путь, в котором сам не уверен. Такой поступок считается худшим из грехов, ибо противится самому образу Богородицы — Путеводительницы.

Также наши предки верили, что в этот день не подобает уходить из дома, не перекрестившись и не помолившись. Запрещалось торопить события, требовать немедленного результата или насильно ускорять ход дел. Нельзя отвергать добрый совет из гордости или упрямства. Отказ от разумного наставления воспринимается как духовная слепота.

Народные традиции и приметы

В народной традиции 27 апреля считался днем тихого выбора и внутреннего размышления. Люди старались не начинать путь без молитвы, не принимать поспешных решений и внимательно относиться к знакам окружающего мира.

С утра было принято открывать окна и двери, впуская в дом весенний воздух и свет, как символ Божественного водительства. В некоторых местах зажигали свечу перед образом Богородицы.