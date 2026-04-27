Для юного жителя Петербурга организуют экскурсию в депо метрополитена

Сотрудники метрополитена получили поручение организовать экскурсию для пятилетнего пассажира в Санкт-Петербурге. Мальчик хотел прокатиться на поезде «Балтиец», но не дождался его на станции.

Вице-губернатору Санкт-Петербурга Кириллу Полякову поступила история о пятилетнем жителе города, который увлекается подземными поездами. Ребенок вместе с родителями больше часа ждал на станции метро «Проспект Просвещения» состав синего цвета «Балтиец».

Однако встреча с долгожданным поездом в тот день не состоялась. В мессенджере «Макс» Поляков подчеркнул, что мечты детей должны сбываться.

Вице-губернатор поручил сотрудникам ГУП «Петербургский метрополитен» организовать для ребенка экскурсию и обязательно прокатить его на «Балтийце». Поляков уверен, что встреча произойдет совсем скоро и принесет мальчику яркие эмоции.

Ранее на Московско-Петроградскую линию метро Санкт-Петербурга вышли «Балтийцы», оформленные в цвет линии. Новые составы получили обновленный интерьер, дополнительные поручни, улучшенную вентиляцию, модернизированную систему электроснабжения и автоматическую систему обнаружения и тушения возгораний.