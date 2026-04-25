Принц Гарри утешил женщину в самолете после похорон ее бабушки

Пассажир рейса из Сиднея в Лос-Анджелес рассказала, что принц Гарри утешил ее после похорон бабушки. Женщина случайно оказалась в первом классе рядом с герцогом Сассекским.

Джастин Паркхерст рассказала, что принц Гарри утешил ее во время перелета из Сиднея в Лос-Анджелес. Женщина возвращалась домой после похорон бабушки. Она плакала в самолете и заметила, что рядом сидит герцог Сассекский. Джастин призналась принцу, что ее бабушка была единственным человеком, которому она хотела бы рассказать о встрече с членом королевской семьи. Гарри ответил, что бабушка уже знает и организовала эту встречу с небес.

Джастин и ее муж должны были лететь в пятницу, но поменяли билеты на субботу. Их пересадили в первый класс на Boeing 777-300ER. В этом же самолете после австралийского турне летели принц Гарри и Меган Маркл. Женщина заметила двух мужчин в штатском с оружием под куртками, пишет The Mirror.

Расходы на охрану пары во время четырехдневной поездки оплатили налогоплательщики. Джастин написала в социальных сетях, что предпочла бы вообще не садиться в этот самолет. Однако повышение класса обслуживания стало для нее неожиданной радостью.

По словам Джастин, Гарри и Меган были очень добры ко всем пассажирам и друг к другу. При этом опрос показал, что 81% австралийцев заявили, что тур пары не улучшил их мнение о Гарри и Меган.