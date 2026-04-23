Депутат Виталий Милонов признался в любви к Петербургу

Милонов в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о своем отношении к Петербургу и Москве. Он заявил, что лучшие годы политической жизни прошли в ЗакСе Петербурга, а его сердце по-прежнему принадлежит родному городу.

Москву парламентарий перестал не любить и относится к ней с уважением, но никогда не станет москвичом. Также депутат вспомнил о работе с Валентиной Матвиенко, Вадимом Тюльпановым, а также о сотрудничестве с Владимиром Путиным в 1990-е годы. По его словам, в те годы они проводили конференцию с судостроителями на Невском проспекте.

Милонов поделился воспоминаниями о Галине Старовойтовой, у которой он работал помощником. Политик назвал её уникальным человеком и верующей православной. Также Милонов отметил ее научный подход к общественным ценностям.