Суд Петербурга передал государству 26 квадрокоптеров на 13 млн рублей

В Санкт-Петербурге суд признал 26 квадрокоптеров бесхозяйным имуществом и передал их в федеральную собственность. Товар изъяла таможня после того, как индивидуальный предприниматель не задекларировал его при ввозе.

Выборгский районный суд Северной столицы рассмотрел заявление о признании имущества бесхозяйным и его передаче в федеральную собственность. Речь идет о 26 квадрокоптерах общей стоимостью около 13 миллионов рублей.

В итоге суд удовлетворил требования и передал дроны для последующего распоряжения Межрегиональному территориальному управлению Росимущества. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее представители таможни обратились в суд с требованием признать квадрокоптеры бесхозяйным имуществом. Поводом послужила проверка индивидуального предпринимателя, в ходе которой специалисты не нашли деклараций на эти товары. По результатам таможенного контроля от 3 апреля 2025 года ведомство заключило, что перемещение товаров через границу ЕАЭС было незаконным.

Квадрокоптеры изъяли и переместили на хранение. Предприниматель был уведомлен о результатах проверки и о предельном сроке хранения, однако попыток вернуть товар не предпринимал.