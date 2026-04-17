Выпуск мяса птицы в России сократился на 2,7 процента

В первом квартале 2026 года объем производства мяса птицы в России сократился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,63 миллиона тонн. Самое серьезное падение зафиксировали в трех регионах. Так, производство в Тамбовской области снизилось на 12,4%, в Ставропольском крае показатель уменьшился на 10,5%. Третье место заняла Ленобласть с падением на 9,5%.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объяснил сложившуюся тенденцию ростом себестоимости продукции. По его словам, многие птицефабрики работали с рентабельностью, которая была близка к нулевой или отрицательной.

Юшин добавил, что предприятия не могут поднять цены по нескольким причинам. К ним относятся ограниченная покупательская способность населения, избыток предложения на рынке, конкуренция между куриным и свиным мясом, а также дешевый импорт куриного филе из Китая, который заметно вырос в прошлом году.