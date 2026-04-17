Общество

Выпуск мяса птицы в России сократился на 2,7 процента

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Производство мяса птицы в России в первом квартале 2026 года сократилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,63 миллиона тонн.

В первом квартале 2026 года объем производства мяса птицы в России сократился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,63 миллиона тонн. Самое серьезное падение зафиксировали в трех регионах. Так, производство в Тамбовской области снизилось на 12,4%, в Ставропольском крае показатель уменьшился на 10,5%. Третье место заняла Ленобласть с падением на 9,5%.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объяснил сложившуюся тенденцию ростом себестоимости продукции. По его словам, многие птицефабрики работали с рентабельностью, которая была близка к нулевой или отрицательной.

Юшин добавил, что предприятия не могут поднять цены по нескольким причинам. К ним относятся ограниченная покупательская способность населения, избыток предложения на рынке, конкуренция между куриным и свиным мясом, а также дешевый импорт куриного филе из Китая, который заметно вырос в прошлом году.

Деньги

Военным пенсионерам назвали размер будущей индексацией выплат

Военные пенсии в России будут проиндексированы с 1 октября 2026 года. В бюджете на текущий год заложен уровень индексации 4%, однако окончательная цифра может быть скорректирована в сентябре.Сроки и размер индексации военных пенсийГлава Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС пояснил, что с 1 октября проиндексируют пенсии не только военных пенсионеров Министерства обороны, но и всех силовых ведомств.В отличие от страховых и социальных пенсий, которые уже повысили в 2026 году, военные выплаты индексируют по своим правилам. Их рост зависит от изменения денежного довольствия военнослужащих.В бюджете на 2026 год заложен размер индексации 4%. Однако депутат напомнил, что в 2025 году правительство перед индексацией военных пенсий увеличило эту цифру. По его словам,...
Деньги

Работающие пенсионеры смогут вернуть часть денег за ремонт машины

Депутаты Государственной думы предложили ввести налоговый вычет для работающих пенсионеров на ремонт личных автомобилей. Инициатива направлена на частичную компенсацию социально значимых расходов пожилых водителей, особенно в сельской местности.Выплата за ремонт автомобиляВ Государственной думе выступили с инициативой о предоставлении налогового вычета на ремонт автомобилей для работающих пенсионеров. Авторы инициативы предлагают рассчитывать по расходам на ремонт одного транспортного средства, который использует в личных целях. Годовой лимит таких расходов пока не установлен, но для получения компенсации пенсионер должен будет предоставить подтверждающие документы из автосервиса.Важным условием является наличие у заявителя официального дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц, поскольку вычет представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ, сообщает ТАСС.Необходимый транспортПарламентарии отметили, что для многих пожилых людей автомобиль остается жизненно необходимым средством в повседневной жизни....
новости СПб смерть полиция суд Россия петербург мошенничество ремонт пулково закон интернет здоровье ученые Госдума бизнес экономика ребенок производство мошенники пенсионеры александр дрозденко Петроградский район реконструкция выплаты автомобили Дмитрий Песков аэропорт следственный комитет кирилл поляков форум Александр Колесов автомобиль самолеты туристы квартира шоу судебные приставы певица студенты королевская семья депутат Александр Бастрыкин рейсы солнце меган маркл

