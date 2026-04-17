Экс-директор Газманова обвинил певца в неуплате налогов

Бывший директор певца Олега Газманова Дмитрий Царенко подал в суд на народного артиста. Он обвинил Газманова в неуплате налогов и выдаче зарплат в конвертах.

Царенко подал ходатайство, в котором обвинил музыканта в неуплате налогов и использовании незаконных схем. По словам Царенко, команда певца получала через кассу лишь минимальный оклад, а остальную часть суммы выдавалась сотрудникам в конвертах. Компания «ОМГ-ПРОМО» работала с 2019 года, а ИП было оформлено по желанию Газманова для снижения налога с 42 до 6%.

К материалам дела приложены платежные документы на 44 миллиона рублей и личная переписка с женой артиста Мариной, в которой обсуждалась передача наличных от 700 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц.

Защита настаивает на допросе еще десяти сотрудников из команды Газманова. Однако адвокатам отказали, а на изучение тома обвинений дали меньше полутора часов.

Царенко обвиняют в краже у певца крупной суммы. Его будут судить за мошенничество. По версии обвинения, экс-директор получал средства с концертов на счета своего личного ИП в обход компании Газманова. Таким образом он собрал 15,3 миллиона рублей. Летом 2025 года фигуранта уже осудили на четыре года колонии по 13 аналогичным делам.

Нынешние представители Газманова ситуацию не комментируют. Сам артист также хранит молчание.