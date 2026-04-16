Подрядчик для стенда Петербурга на ПМЭФ-2026 получит 186,6 млн рублей

Даниил Александров
В Санкт-Петербурге определен подрядчик для организации экспозиционно-делового стенда города на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году. Стоимость контракта составила 186,6 миллиона рублей, что почти вдвое превышает сумму в прошлом году.

Представители Комитета по государственному заказу Петербурга подвели итоги тендера на обустройство экспозиции города на ПМЭФ-2026. Начальная цена закупки превышала 200,2 миллиона рублей. На участие в тендере было подано три заявки. Победитель предложил наименьшую сумму в размере 186,6 миллиона рублей. Подрядчику предстоит организовать экспозицию Петербурга и провести мероприятия в рамках форума. Сроки оказания услуг начинаются с даты заключения контракта до 24 июля 2026 года.

Общая площадь застройки экспозиции составит не меньше 1,6 тысячи квадратных метров без учета второго этажа. Подрядчик разработает дизайн-проект, обустроит экспозицию на площадке «Экспофорума», организует кейтеринг, обеспечит презентационной продукцией и проведет демонтаж после окончания форума.

Экспозиционно-деловая зона должна включать конгрессную зону, открытую зону деловых контактов, информационную, экспозиционно-презентационную зону, закрытую и VIP-зоны переговоров, зону пресс-службы, технические помещения и зону для работы СМИ.

Дизайн-проект должен предусматривать изображение герба города и использование современных мультимедийных средств. На весь период форума необходимо обеспечить последовательный перевод официальных мероприятий в течение 30 часов. Ежедневно должно быть отснято не меньше 100 фотографий. Для раздачи участникам предусмотрены чашки из костяного фарфора, комплекты посуды и подарочные наборы конфет.

Напомним, что в прошлом году на организацию экспозиции Петербурга на ПМЭФ было выделено почти 108 миллионов рублей.

Читайте также

Общество

Лариса Долина раскрыла детали семейной жизни своей дочери Ангелины

Народная артистка России Лариса Долина поделилась деталями семейной жизни своей дочери Ангелины. Также певица объяснила, почему не давала советов при выборе мужа.Отношения с затем  Лариса Долина в беседе с Metrо рассказала, что не вмешивалась в выбор дочери, когда девушка выходила замуж. По словам певицы, Лина сама выбрала этого человека, полюбила его и захотела от него родить ребенка. Долина подчеркнула, что зятю не нужно было специально делать что-то, чтобы понравиться ей. Она просто должна была его полюбить, и у них с самого начала сложились чудесные отношения. Отвечая на вопрос о влиянии на выбор дочери с высоты личного опыта, артистка отметила, что это был полностью выбор дочери.Нейросети, винил и театрДолина призналась, что ее сердце и голова пока не принимают нейросети и цифровые...
Читать далее
Общество

После трех браков Лариса Долина больше не хочет замуж

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что абсолютно счастлива одна. После трех браков певица не хочет больше связывать себя узами замужества и подчеркнула, что принадлежит только себе.Отношение к бракуЛариса Долина на красной дорожке гала-концерта премии BraVo в Большом театре заявила, что трех предыдущих браков ей оказалось достаточно. По словам артистки, она свободна и не желает больше замужества. Певица отметила, что не имеет права давать советы на этот счет, поскольку каждый человек должен сам понимать, что ему нужно.В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Долина подчеркнула, что ей не надо никому готовить еду, никого слушать и не нужно торопиться домой, ожидая претензий от мужа. Она чувствует себя хорошо одна, но уточнила, что не совсем одна, так как с ней живут дочь и...
Читать далее

Новости дня

Общество

Лариса Долина раскрыла детали семейной жизни своей дочери Ангелины

Общество

В апреле над Землей пролетит уникальная комета

Все новости

Авито Недвижимость: в Петербурге растет активность на вторичном рынке жилья

Деньги

Медикам в России изменят порядок начисления зарплат

Общество

В России утвердили новые правила для выдачи больничных

Общество

Сотрудники полиции нашли 11 нелегальных мигрантов в Шушарах

Общество

Полиция задержала трех подозреваемых в выводе 600 млн рублей за границу

Новости

Авито Работа и Комитет по труду и занятости населения заключили соглашение

Спорт

Судейская комиссия признала ошибкой удаление Педро в матче с «Краснодаром»

Общество

В среду тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Общество

Жителей России предупредили о рисках внедрения ИИ в социальную поддержку

Общество

Победитель благотворительного забега рассказал о популярности бега

Наука

Солнечная буря может спровоцировать панику и хаос в городах

Общество

В Петербурге теплоходам разрешат проходить под разведенными мостами

Общество

После трех браков Лариса Долина больше не хочет замуж

Общество

Катя Гордон опубликовала запись разговора с Артемом Чекалиным до приговора

Общество

Камень под памятник Лихачеву заложили в Петроградском районе Петербурга

Общество

Компании в России могут получить штраф в 2 млн рублей за нелегальный майнинг

Общество

Новое место выхода из станции «Театральной» определят до октября 2027 года

Транспорт

В Петербурге официально открыли сезон навигации для маломерных судов

Общество

Фигуристка Татьяна Навка показала фото с Песковым в честь дня своего рождения

Общество

Россиянам рассказали о способах избежать обострения аллергии весной

Общество

Сотрудники прокуратуры получили жалобу на певицу Ларису Долину

Транспорт

В Петербурге изменили трассы четырех маршрутов общественного транспорта

Общество

Мигрантам с любой судимостью могут отказать в гражданстве и ВНЖ

Общество

В Петербурге задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков

Общество

Пугачева накопила 100 тысяч рублей долга за квартиру рядом с Кремлем

Общество

В среду на территории Петербурга открылись точки продаж корюшки

