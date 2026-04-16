Подрядчик для стенда Петербурга на ПМЭФ-2026 получит 186,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге определен подрядчик для организации экспозиционно-делового стенда города на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году. Стоимость контракта составила 186,6 миллиона рублей, что почти вдвое превышает сумму в прошлом году.

Представители Комитета по государственному заказу Петербурга подвели итоги тендера на обустройство экспозиции города на ПМЭФ-2026. Начальная цена закупки превышала 200,2 миллиона рублей. На участие в тендере было подано три заявки. Победитель предложил наименьшую сумму в размере 186,6 миллиона рублей. Подрядчику предстоит организовать экспозицию Петербурга и провести мероприятия в рамках форума. Сроки оказания услуг начинаются с даты заключения контракта до 24 июля 2026 года.

Общая площадь застройки экспозиции составит не меньше 1,6 тысячи квадратных метров без учета второго этажа. Подрядчик разработает дизайн-проект, обустроит экспозицию на площадке «Экспофорума», организует кейтеринг, обеспечит презентационной продукцией и проведет демонтаж после окончания форума.

Экспозиционно-деловая зона должна включать конгрессную зону, открытую зону деловых контактов, информационную, экспозиционно-презентационную зону, закрытую и VIP-зоны переговоров, зону пресс-службы, технические помещения и зону для работы СМИ.

Дизайн-проект должен предусматривать изображение герба города и использование современных мультимедийных средств. На весь период форума необходимо обеспечить последовательный перевод официальных мероприятий в течение 30 часов. Ежедневно должно быть отснято не меньше 100 фотографий. Для раздачи участникам предусмотрены чашки из костяного фарфора, комплекты посуды и подарочные наборы конфет.

Напомним, что в прошлом году на организацию экспозиции Петербурга на ПМЭФ было выделено почти 108 миллионов рублей.