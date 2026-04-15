Новое место выхода из станции «Театральной» определят до октября 2027 года

Представители Комитета по строительству 14 апреля утвердили разработку поправок к проекту планировки участка для нового отрезка метро. Речь идет о линии от станции «Спасская» до «Большого проспекта». Данный участок включает также станцию «Театральная» и находится в историческом центре города. Изменения в документацию подготовят к 6 октября 2027 года.

Ранее стало известно, что ГУП «Петербургский метрополитен» впервые за пять лет получил убыток. По данным годового отчета предприятия, чистый убыток за 2025 год составил 3,5 миллиарда рублей. В последний раз отрицательный результат фиксировали в 2020 году, когда он достиг 4,9 миллиарда.