После трех браков Лариса Долина больше не хочет замуж

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что абсолютно счастлива одна. После трех браков певица не хочет больше связывать себя узами замужества и подчеркнула, что принадлежит только себе.

Отношение к браку

Лариса Долина на красной дорожке гала-концерта премии BraVo в Большом театре заявила, что трех предыдущих браков ей оказалось достаточно. По словам артистки, она свободна и не желает больше замужества. Певица отметила, что не имеет права давать советы на этот счет, поскольку каждый человек должен сам понимать, что ему нужно.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Долина подчеркнула, что ей не надо никому готовить еду, никого слушать и не нужно торопиться домой, ожидая претензий от мужа. Она чувствует себя хорошо одна, но уточнила, что не совсем одна, так как с ней живут дочь и внучка. Журналисты также интересовались, есть ли сейчас кто-то в жизни певицы, но Долина назвала это запретной информацией. Если кто и скрашивает ее вечера, то только в тайне от прессы.

Свобода и прошлые браки

В этом году певица отмечает 55-летие творческой деятельности. Артистка подчеркнула, что первые 20 лет в профессии ей руководили худруки, дирижеры и прочие начальники. Вместе с мужьями все они остались в прошлом.

Единственная дочь Долиной появилась в браке с джазовым музыкантом и дирижером оркестра «Современник» Анатолием Миончинским. Певица ушла от него из-за алкогольной зависимости и запретила общаться с дочерью и внучкой. Вторым мужем стал бас-гитарист Виктор Митязов, а третьим — еще один бас-гитарист Илья Спицын. Роман начался. Они прожили вместе около 20 лет и расстались в 2018 году.

Жалоба в прокуратуру

На народную артистку России подали жалобу в прокуратуру из-за пруда на ее участке в подмосковном поселке Славино. Бизнесмен Глеб Рыськов утверждает, что вода из пруда загрязняет ручей. По его словам, при организации пруда был вырыт котлован и изменен рельеф в прибрежной защитной полосе. Из труб на пруду сбрасывается жидкость с неизвестным химическим составом, которая может загрязнить ручей протяженностью более десяти километров.

Эксперты отмечают, что если искусственный пруд соединен с поверхностным водным объектом, то он является федеральной собственностью, и на него нужно оформлять договор водопользования. Специалисты уже взяли пробы воды для анализа.

Если вина Долиной будет доказана, артистке грозит штраф до пяти тысяч рублей как физическому лицу, а также она может быть обязана оплатить очистку ручья, стоимость которой оценивается в 100 миллионов рублей.