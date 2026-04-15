В среду тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована в реанимацию 15 апреля. На данный момент Мастер спорта СССР пришла в сознание и остается под наблюдением врачей.

Днем 15 апреля стало известно об экстренной госпитализации Татьяны Тарасовой. Некоторые СМИ сообщили, что ее состояние вызывало серьезные опасения среди врачей.

В настоящее время критический момент удалось миновать. Тарасова пришла в сознание, но остается под круглосуточным наблюдением медиков. Точный диагноз не разглашается, но информированные источники говорят об обострении хронических заболеваний.

Напомним, за последние полтора года — это не первый случай, когда тренеру становится плохо. В феврале 2025 года Тарасова вызывала скорую на дом из-за резких болей в сердце. Врачи диагностировали гипертоническую болезнь с поражением сердечной мышцы и настаивали на госпитализации, но тренер отказалась.

Осенью 2024 года причиной ухудшения стала прогрессирующая хроническая язва желудка. Также Тарасову давно мучают проблемы с позвоночником. В последние годы она практически перестала передвигаться самостоятельно и на публичных мероприятиях появляется в инвалидной коляске.