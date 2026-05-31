В июне россиян ждут повышение пенсий и новая семейная выплата

С 1 июня 2026 года 80-летние пенсионеры начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Также с первого дня лета Социальный фонд начинает прием заявок на новую семейную выплату для работающих родителей с двумя детьми.

Новая семейная налоговая выплата

В июне Социальный фонд России начинает прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Механизм работает как налоговый кешбэк. Работодатель в течение года удерживает с зарплаты родителя налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Затем государство пересчитывает налог по ставке 6% и возвращает разницу.

Выплату могут получать семьи, где растут как минимум двое детей. В их число входят родные, усыновленные дети и дети под опекой. Возраст быть до 18 лет или до 23 лет при условии очного обучения. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.

Родители должны быть налоговыми резидентами России и постоянно проживать на территории страны. Также требуется отсутствие задолженности по алиментам.

При расчете среднедушевого дохода учитываются заработная плата, пенсия, стипендия, доходы от самозанятости, алименты, проценты по вкладам и само единое пособие. Проводится оценка имущественной обеспеченности по тем же критериям, что и для единого пособия.

Повышение пенсий с июня

С 1 июня 2026 года бессрочную надбавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет. Они начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Размер фиксированной выплаты в 2026 году составляет 9,5 тысячи рублей. После удвоения сумма достигает 19,1 тысячи рублей. Пенсию повышают в беззаявительном порядке.

Прибавку также получат пенсионеры, которым в мае 2026 года впервые присвоили первую группу инвалидности. Им удваивают фиксированную выплату со дня установления группы.

Биометрия в аэропортах

С 1 июня 2026 года в аэропортах Пулково и Шереметьево стартует эксперимент по использованию Единой биометрической системы для предполетных формальностей. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Он коснется рейсов «Аэрофлота» по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

Биометрией можно воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку. При проходе в зону транспортной безопасности требование предъявить паспорт на время эксперимента сохраняется. Технология позволяет ускорить прохождение предполетных формальностей. Считывание лица камерой занимает столько же времени, сколько сканирование куар-кода посадочного талона, но пассажиру больше не нужно ничего сканировать.