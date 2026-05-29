Матвиенко предложила скорректировать результаты поиска по запросам об абортах

В России предложили скорректировать выдачу поисковых систем по запросам об абортах. Идея заключается в том, чтобы при таком поиске первыми показывались ссылки на центры помощи семье и кризисные центры для женщин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением скорректировать поисковую выдачу по запросам об абортах. На заседании Совета при президенте России по демографической и семейной политике она заявила, что поисковые системы в Интернете нужно настроить особым образом. При запросе информации об абортах первыми должны показываться ссылки на центры помощи семье.

Матвиенко пояснила, что речь идет о кризисных центрах для женщин в трудной жизненной ситуации. Только после этого в выдаче могут появляться сайты клиник с соответствующими услугами и информация о медицинских последствиях абортов.

Председатель совфеда добавила, что такие предложения уже звучат и над ними предстоит работать. Она обратилась к IT-компаниям с просьбой поддержать данную инициативу.