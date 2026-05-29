Россиянам рассказали об отсутствии вреда от излучения базовых станций 5G

Излучение от базовых станций 5G не представляет угрозы для здоровья. Волны для передачи информации не могут напрямую воздействовать на организм человека, а приблизиться к вышке вплотную невозможно из-за риска поражения электрическим током.

IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал, что воздействие излучения от вышек сотовой связи пятого поколения на человека исключено. Эксперт прокомментировал сообщения о возможном выделении российским операторам в конце июня диапазона частот 4,63–4,99 гигагерца. Специалист пояснил, что волны от этих конструкций распространяются на расстоянии, безопасном для населения.

Мясоедов в беседе с NEWS.ru назвал мифом утверждения о вреде вышек 5G для здоровья. Он пояснил, что волны представляют собой электромагнитные силы, к которым относится в том числе и видимый свет.

В коротких диапазонах такие волны действительно могут влиять на человеческий организм, но их длина намного меньше, чем в диапазоне 5G. Эксперт добавил, что все волны для передачи информации имеют длину, которая не позволяет им напрямую воздействовать на человека.

Специалист подчеркнул, что базовые станции 5G могут создавать побочные излучения, но прогресс в технологиях неизбежен. Чтобы нанести вред здоровью, необходимо вплотную приблизиться к конструкции. Однако из-за опасности поражения электрическим током подойти к вышке вплотную невозможно.

Согласно выводам Всемирной организации здравоохранения, вышки 5G безопасны для человека при соблюдении установленных международных стандартов излучения.

Напомним, что волна слухов о вреде сотовой связи резко усилилась во время пандемии коронавируса. Именно тогда в Сети распространялась информация о том, что вышки распространяют вирусы или используются для управления людьми.