В Петербурге задержали подростка за поджог трансформатора на станции Полюстрово

Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали 15-летнего жителя Санкт-Петербурга. Подросток поджег трансформаторную подстанцию на станции Полюстрово с помощью бутылки с горючей смесью.

По данным следствия, поджог юноша совершил по указанию неизвестного куратора через мессенджер. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Подростку грозит до двадцати лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В настоящее время юноша задержан. Уголовное дело передадут для дальнейшего расследования в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.