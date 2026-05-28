Таяние ледников затормозило скорость вращения Земли

Австрийские и швейцарские ученые зафиксировали рекордное замедление скорости вращения Земли. Причина явления заключается в глобальном потеплении и таянии ледников.

Результаты исследования показали, что изменение климата ускоряет таяние ледяных шапок планеты. Высвобождающаяся вода попадает в океаны и движется к экватору. Это смещает массу от полюсов и замедляет вращение Земли, сообщила телекорпорация Би-би-си со ссылкой на работу ученых.

По данным специалистов, текущие темпы удлинения дня составляют примерно 1,33 миллисекунды на 100 лет. По словам ученых, подобные показатели отсутствовали за всю историю наблюдений.

Соавтор исследования доктор Мостафа Киани Шахванди пояснил, что такой сдвиг требует перераспределения около тысячи гигатонн массы. Ученые отмечают, что куб льда такого объема имел бы высоту 10 километров и был выше Эвереста.

С практической точки зрения сдвиг продолжительности суток может повлиять на точность навигации космических аппаратов и GPS-систем. Соавтор исследования доктор Бенедикт Соя подчеркнул, что антропогенное воздействие на земные системы уже достигло масштабов, способных изменить вращение Земли.