Елена Товстик ответила на вопросы о романе с Дибровым

Бывшая супруга миллиардера Романа Товстика прокомментировала свое появление на мероприятии с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Пользователи Сети обсуждают совместное появление Дмитрия Диброва и Елены Товстик на мероприятии. После появления слухов Товстик подписчикам. Она призналась, что в непростой период жизни поддержка людей стала для нее опорой.

В социальных сетях экс-жена миллиардера рассказала, что у нее с Дибровым только приятельские отношения. По ее словам, жизнь иногда сводит людей в нужный момент, чтобы поддержать друг друга после предательства бывших супругов. Товстик подчеркнула, что они сильные личности и продолжают жить дальше.

Некоторые пользователи обратили внимание, что рядом с Дибровым Товстик выглядит счастливой и расслабленной.

Напомним, что причиной разрыва семьи Товстик стал роман миллиардера с моделью Полиной Дибровой. Ситуацию осложняют давние связи между женщинами. Полина Диброва была близкой подругой Елены Товстик и крестной матерью одного из ее детей. Ради отношений модель ушла от Дмитрия Диброва, с которым прожила 16 лет в браке.