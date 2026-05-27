Активность после 60 лет назвали главным фактором замедления старения

Регулярная активность в пожилом возрасте напрямую влияет на продолжительность жизни и ясность ума. Снижение нагрузки на мозг ведет к ослаблению нейронных связей.

Политолог Елена Штульман объяснила, почему одни люди после 60 лет продолжают активно жить, путешествовать, работать и осваивать новые навыки, а другие теряют интерес к жизни и энергию. По ее словам, ответ кроется в сочетании биологии, психологии, социальных условий и образа жизни.

Чувство юмора, интерес к новому, физическая активность, общение и желание приносить пользу помогают мозгу сохранять нейронные связи. Эти же факторы замедляют процессы старения. С возрастом гормональный фон человека претерпевает изменения. У мужчин снижается уровень тестостерона. У женщин падает концентрация эстрогенов. Также уменьшается выработка гормона роста, мелатонина, дофамина и серотонина, добавила политолог.

В беседе с RuNews24.ru Штульман отметила серьtзную роль психологического состояния. Человек может выпасть из привычной социальной среды. Он теряет круг общения и перестает ощущать свою нужность. В таких условиях мозг переходит в режим снижения нагрузки. Нейронные связи постепенно ослабевают.

Специалисты выделяют три категории пенсионеров. К первой относятся люди с сохраненной социальной идентичностью. Они продолжают ощущать собственную востребованность. Вторая группа включает граждан, столкнувшихся с эффектом «социального выключения» после завершения работы. Третья объединяет лиц с высоким уровнем тревожности и хронического стресса.