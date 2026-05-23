В Госдуме исключили повышение пенсионного возраста в ближайшие 15-20 лет

Депутаты Государственной думы заявили об отсутствии экономических и социальных предпосылок для нового повышения пенсионного возраста в ближайшие 15-20 лет.

Заявление о пенсионном возрасте

Депутат Госдумы Светлана Бессараб пояснила детали пенсионной реформы. Переходный период стартовал в 2018 году и завершится в 2030 году. Действующие параметры Бессараб назвала сбалансированными. Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет. Депутат признала, что эти цифры нравятся не всем. Однако именно такой консенсус общество достигло после долгих обсуждений.

По словам парламентария, к этому вопросу не стоит даже возвращаться. Обсуждения возможного повышения велись на экспертном уровне, но все они были отвергнуты из-за отсутствия экономической и социальной целесообразности.

Почему слухи о реформе не имеют оснований

В Госдуме выделили три фактора, которые обычно подогревают подобные обсуждения. Сокращение численности работающих граждан и одновременный рост количества пенсионеров логически подталкивают к повышению пенсионного порога. Однако депутаты считают, что чаша весов пока не перевесила.

По словам парламентариев, в Европе пенсионную планку поднимают до 67 или даже 70 лет. Но в России мужчины в среднем не доживают до нового пенсионного возраста пять или шесть лет. Простое копирование западных решений без учета российских реалий невозможно.

Смена вектора государственной политики

Светлана Бессараб обозначила смену вектора государственной политики. Раньше чиновники говорили о необходимости работать дольше. Теперь задача состоит в другом. Нужно обеспечить достойный размер выплат тем, кто уже вышел на пенсию или выйдет в ближайшее время.

Депутат назвала три конкретных направления. Одно из них касается индексации пенсий. Она должна обгонять инфляцию. Другое связано с пенсионными баллами и стажевыми коэффициентами. Их планируют пересмотреть в сторону увеличения справедливости.

По словам Бессараб, третье направление выводит на первый план борьбу с серыми зарплатами. Именно из-за зарплат в конвертах у работников накапливаются низкие пенсионные коэффициенты.