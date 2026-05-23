Жители центральных районов Петербурга жалуются на «табуны» крыс

Перед летним сезоном жители Санкт-Петербурга жалуются на активное распространение крыс. Граждане сообщают, что грызуны бегают по лестницам, дворам и забегают в парадные домов.
На городском портале «Наш Санкт-Петербург» появились обращения от жителей центральных районов города, которые жалуются на большое количество крыс. По их словам, некоторые грызуны живут в корнях деревьев и в подвалах домов.
«Требуется дератизация в доме. Крысы бегают «табунами» по лестнице и прилегающей территории», — пишет житель Адмиралтейского района.
«Крысы во дворе, бегают уже семьями по 2-3шт, примите меры!» — требует пользователь из Василеостровского района Северной столицы.
«Просьба заколотить щели между лестницей и подвалом. Через них пролезают крысы», — отмечает один из жителей Петроградского района.
«Крысы уже забегают в подъезд, стаей по три штуки», — жалуется пользователь из Красногвардейского района Петербурга.
Также жители центральных районов Петербурга потребовали провести санобработку в подвалах, отметив, что оттуда исходит неприятный запах.
Отметим, что грызуны переносят свыше 30 видов заболеваний, опасных для человека. Заражение может произойти через укусы, царапины, контакт с экскрементами, а также через загрязненную воду и пищу.