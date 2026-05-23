Жители центральных районов Петербурга жалуются на «табуны» крыс

Перед летним сезоном жители Санкт-Петербурга жалуются на активное распространение крыс. Граждане сообщают, что грызуны бегают по лестницам, дворам и забегают в парадные домов.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» появились обращения от жителей центральных районов города, которые жалуются на большое количество крыс. По их словам, некоторые грызуны живут в корнях деревьев и в подвалах домов.

«Требуется дератизация в доме. Крысы бегают «табунами» по лестнице и прилегающей территории», — пишет житель Адмиралтейского района. «Крысы во дворе, бегают уже семьями по 2-3шт, примите меры!» — требует пользователь из Василеостровского района Северной столицы. «Просьба заколотить щели между лестницей и подвалом. Через них пролезают крысы», — отмечает один из жителей Петроградского района. «Крысы уже забегают в подъезд, стаей по три штуки», — жалуется пользователь из Красногвардейского района Петербурга.

Также жители центральных районов Петербурга потребовали провести санобработку в подвалах, отметив, что оттуда исходит неприятный запах.

Отметим, что грызуны переносят свыше 30 видов заболеваний, опасных для человека. Заражение может произойти через укусы, царапины, контакт с экскрементами, а также через загрязненную воду и пищу.