Представители Центробанка назвали цены на квартиры в России шокирующими

В Центробанке заявили о шокирующих ценах на жилье в России. Рынок перегрелся на фоне высоких продаж и нуждается в поиске нового баланса цен.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов заявил, что нынешние цены на жилье в России вызывают у него шок. Он видит цены в объявлениях и не представляет, сколько нужно зарабатывать для покупки жилья.

Данилов отметил несколько тенденций на рынке жилья. Сейчас идет фаза снижения доли государственных программ. Происходит донастройка мер господдержки. Рыночная ипотека постепенно набирает обороты. По мнению главы департамента, в периоды высоких продаж цены перегрелись.

Данилов добавил, что рынку предстоит найти новый баланс. Что произойдет с ценами, остается открытым вопросом, пишет РИА Новости.

В конце прошлого года продажи жилья в новостройках снизились почти во всех российских городах-миллионниках. При этом средняя цена квадратного метра продолжила расти. В Москве показатель достиг 433,4 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге остановился на 274,7 тысячи.