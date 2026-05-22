Суд не принял иск пенсионерки к Алле Пугачевой на 15 млн рублей

Защита 86-летней жительницы Воронежской области подала жалобу в Верховный суд России. Дело в том, что нижестоящие инстанции отказались рассматривать ее иск к Алле Пугачевой о защите чести и достоинства.

Представитель семьи истицы в беседе с РИА Новости сообщил, что первоначально иск был возвращен судом по причине неподсудности. Попытка обжаловать это решение в апелляционной инстанции не принесла результата.

По словам мужчины, пенсионерка лично хотела принять участие в слушании, поэтому просила рассмотреть иск в ближайшем к ней суде, в том числе из-за возраста и состояния здоровья.

В начале апреля жительница Лискинского района подала иск о защите чести и достоинства из-за интервью Пугачевой. По мнению пенсионерки, артистка некорректно высказалась по ряду общественно-политических вопросов. В иске истица попросила признать слова певицы ложными и обязать ее перечислить 15 миллионов рублей в фонд «Защитники Отечества».

