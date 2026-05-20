Федор Бондарчук и Паулина Андреева развелись через девять лет отношений

Суд расторг брак Федора Бондарчука и Паулины Андреевой 19 мая. Инициатором развода выступила актриса, подавшая заявление в апреле 2026 года.

Брак режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой официально прекращен. Решение о расторжении союза было вынесено 19 мая. Информация об этом размещена на портале мировых судей Москвы.

В марте 2025 года Паулина Андреева опубликовала совместный снимок с режиссером и сообщила, что после девяти лет отношений они приняли решение расстаться. Актриса подчеркнула, что между ними сохранились уважение и теплые чувства. Они останутся родителями общего сына Ивана и надеются на дружбу и совместную работу.

Поскольку у пары есть несовершеннолетний ребенок, суд предпринял попытку примирения. Бывших супругов вызвали на совместную беседу 30 апреля, но сохранить брак не удалось.

Несмотря на развод, бывшие супруги избежали публичных конфликтов. Андреева поздравила Бондарчука с 59-летием 9 мая, выложив архивное видео со съемок.