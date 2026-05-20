Утром в среду петербуржцам сообщили об отмене угрозы атаки БПЛА

Утром 20 мая жители Санкт-Петербурга получили сообщение об отмене угрозы беспилотных летательных аппаратов в Северной столице.

В 6:51 утра на территории Петербурга отменили режим опасности беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в канале экстренного оповещения горожан о чрезвычайных ситуациях в мессенджере «Макс».

Отметим, что в угрозу атаки беспилотников в городе объявили в 6:16 утра. Также были возможные временные перебои в работе мобильного интернета.

Накануне вечером и в ночь на 20 мая жители Петербурга и Ленинградской области жаловались на отсутствие мобильной связи и Интернета. Пик обращений пришелся на 17:00 во вторник.

По данным сервиса Downdetector, пользователи отмечали, что фактически работают только «белые списки». Аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку рейсов.