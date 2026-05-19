Государство не будет компенсировать убытки бизнеса от отключений Интернета

С 5 по 9 мая 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге произошли массовые отключения мобильного интернета. Также были введены ограничения на отправку СМС в период майских праздников.

Официальной причиной сбоев стали профилактические и антитеррористические мероприятия. Однако отключения стали серьезным ударом для малого и среднего бизнеса. Особенно пострадали компании, работающие через онлайн-кассы доставку и мобильные приложения.

В феврале 2026 года приняли закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. Этот же закон снял с операторов ответственность за любые перебои. Государство не будет компенсировать убытки бизнеса от таких ограничений.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в разговоре с RuNews24.ru подчеркнул, что Закон «О связи» в нынешней версии ставит безопасность государства выше стабильности частных сервисов. Экономические последствия для бизнеса рассматриваются как неизбежное, но терпимое следствие.

Специалист рекомендовал бизнесу адаптироваться к новым условиям. Вместо полного ухода в офлайн стоит создать гибридную устойчивость. Якубович советуют предпринимателям обеспечить возможность локального накопления данных с последующей синхронизацией.

По его словам, государство не будет компенсировать убытки от антитеррористических отключений. Это сознательный выбор в пользу безопасности любой ценой. Малому бизнесу остается закладывать эти риски в свою модель.