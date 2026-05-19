Во вторник петербуржцы столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета

Утром 19 мая жители Санкт-Петербурга сообщили о перебоях в работе мобильного интернета. Сервис Downdetector зафиксировал почти тысячу жалоб за последний час.

Сбой затронул часть пользователей на территории Северной столицы. По данным онлайн-платформы для мониторинга работы интернет-сервисов Downdetector за сутки горожане оставили около трех тысяч обращений о нестабильной работе Интернета. Проблемы начали фиксироваться в утренние часы.

При этом петербуржцы отмечают, что «белые списки» продолжают функционировать в штатном режиме. Доступ к разрешенным ресурсам у пользователей сохраняется.

Напомним, что жителей Ленинградской области предупреждали о перебоях в работе мобильного интернета в ночь на 17 мая. Причиной стала угроза атак беспилотных летальных аппаратов.