Стал известен средний размер социальной пенсий в России

Средний размер социальной пенсии в России в апреле 2026 года превысил 16,5 тысячи рублей. За прошедшие 12 месяцев выплаты увеличились в среднем на тысячу рублей.

Статистика Социального фонда

Согласно опубликованным сведениям Социального фонда России, на 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составил 16,5 тысячи рублей. В аналогичный период 2025 года получателям начисляли в среднем 15,5 тысячи рублей. Таким образом, за прошедшие 12 месяцев величина выплат увеличилась в среднем на одну тысячу рублей.

При анализе различных групп населения ведомство обнаружило разницу в суммах выплат в зависимости от трудовой активности граждан. Работающие россияне получают социальную пенсию в размере 12,3 тысячи рублей. Для неработающей категории граждан этот показатель выше и достигает 16,9 тысячи рублей. Статистические данные охватывают всех получателей данного вида пособий на территории страны с учетом проведенных индексаций.

Индексация в апреле

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии были проиндексированы на 6,8%. Размер индексации ежегодно утверждается правительством исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Ранее эксперты сообщали, что на конец 2025 года средний размер социальных пенсий равнялся 15,5 тысячи рублей, а после индексации должен был достичь 16,5 тысячи рублей.

В 2025 году социальную пенсию получали 3,2 миллиона человек. Общая численность пенсионеров в декабре прошлого года составляла 40,5 миллиона человек, из которых 7,2 миллиона работающих и 33,3 миллиона неработающих. Средний размер пенсии работающих пенсионеров был 21,4 тысячи рублей, неработающих — 23,9 тысячи рублей.

Кто получает социальную пенсию

Получателями социальных пенсий являются граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Тем, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, производится социальная доплата до этого уровня.

Индексация пенсий по решению суда

Минюст вынес на общественное обсуждение законопроект об индексации пенсионных выплат. Речь идет о ситуациях, когда суд доначислил выплаты за предыдущие периоды, но не указал в решении точную сумму долга. Поправки вносятся в статью 208 Гражданского процессуального кодекса.

Ведомство предлагает индексировать суммы, которые пенсионный орган доначислил после перерасчета пенсии по решению суда, даже если в самом решении не указали точный размер выплаты.

Законопроект закрепляет, что срок индексации будет считаться с первого дня месяца, следующего за месяцем вступления в силу решения суда. Правило будет применяться только тогда, когда для перерасчета не нужно дополнительно устанавливать обстоятельства или запрашивать недостающие сведения.