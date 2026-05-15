Трамваи изменят маршруты на время ремонта моста Александра Невского

Представители «Горэлектротранса» продумали удобные для пассажиров маршруты на время ремонта моста Александра Невского, который закрывается для трамваев с 16 мая до сентября.

В Санкт-Петербурге с 16 мая по 16 сентября закроют движение трамваев по мосту Александра Невского. Переправу отправляют на капитальный ремонт.

Заместитель директора «Горэлектротранса» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов сообщил, что работы проведут поэтапно. По его словам, сначала приведут в порядок зону трамвайных путей. Специалисты обновят гидроизоляцию и деформационные швы, заменят трамвайное полотно и уложат новый асфальт. Последний раз мост капитально ремонтировали в 2015 году.

Через переправу курсируют четыре трамвайных маршрута. По словам Власова, специалисты заранее продумали альтернативные пути для пассажиров. Трамвай № 65 закроют полностью. Маршруты № 30 и № 39 проследуют до станции метро «Новочеркасская», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Трамвай №7 также изменит путь. От проспекта Солидарности он пойдет по Херсонской улице, Исполкомской, проспекту Бакунина до конечной остановки в Перекупном переулке. Представители транспортного ведомства отметили, что новые схемы движения будут удобны для горожан.