Теплосети Петербурга проверят в ходе 706 гидравлических испытаний

В Санкт-Петербурге теплоэнергетики приступили к плановой проверке трубопроводов. До начала следующего сезона запланировано 706 испытаний повышенным давлением.

В пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга сообщили, что отопительный сезон завершился 13 мая. Теплоэнергетики приступили к плановым гидравлическим испытаниям.

Трубы будут проверять повышенным давлением, превышающим обычное на четверть. Для безопасности температуру теплоносителя на время проверок снизят до 40 градусов, пишет «Петербургский дневник».

Такие испытания необходимы для поиска слабых мест в сетях и их своевременного ремонта. Это позволяет избежать экстренных отключений тепла зимой. Всего до начала нового сезона запланировано 706 проверок.

Петербуржцы могут узнать, попадает ли конкретный дом в зону испытаний с помощью официального сайта Комитета. Также информация доступна на сайтах теплоснабжающих организаций.