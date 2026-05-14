Дана Борисова раскритиковала Алану Мамаеву за претензии к онкобольной Лерчек

Телеведущая Дана Борисова назвала Алану Мамаеву бессовестной из-за ее претензий к онкобольной Лерчек.

Позиция Борисовой в конфликте

Дана Борисова в беседе с VOICE высказалась о модели Алане Мамаевой. По ее словам, у Мамаевой нет ни стыда, ни совести. Телеведущая подчеркнула, что не считает Мамаеву авторитетом или какой-либо звездой. Она также спросила, какое право Мамаева имеет судить человека, который болеет и находится в тяжелой жизненной ситуации.

Борисова отметила, что Лерчек не обязана отчитываться о своей болезни перед публикой, особенно в такой трудной ситуации. Телеведущая заявила, что у тех, кто пытается заявить о пиаре, нет совести.

Обвинение Аланы Мамаевой

Ранее Алана Мамаева призвала Лерчек показать документы о диагнозе. По ее словам, блогер может предоставить медицинские справки, чтобы опровергнуть слухи.

Также Мамаева добавила, что поддерживает многодетную мать и ее стремление развивать бренд косметики во время лечения. Она считает правильным, что люди поддерживают Чекалину.

Реакция жениха Лерчек

Поводом для обсуждения состояния больной раком Лерчек стало видео от фитнес-тренера Алины Расковской. На кадрах Чекалина тренируется в спортзале. Расковская заявила, что после химиотерапии человеку плохо, и она не понимает, как можно заниматься с отягощениями. Многие пользователи усомнились, что у блогера действительно четвертая стадия рака желудка.

Жених Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини, обратился к скептикам. Он рассказал, что благодаря лечению количество метастазов уменьшилось, а кости стали здоровее. Поэтому Чекалиной разрешено и даже рекомендовано заниматься спортом и танцевать.

Сквиччиарини заявил, что скоро опубликует выписку блогера из больницы. Он объяснил, что существуют методы лечения, помогающие сохранить качество жизни.

По его словам, Лерчек прошла химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Именно последняя процедура помогла ей снова встать на ноги. Он также добавил, что после обнародования документов сомневающимся придется ответить за свои действия.