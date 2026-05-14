На судостроительном заводе Петербурга заложили фрегат «Адмирал флота Громов»

Днем 14 мая на судостроительном заводе «Северная верфь» заложили новый фрегат «Адмирал флота Громов». Корабль построят на отечественной базе с использованием российских технологий, оборудования и материалов.

Фрегат является современным многоцелевым кораблем, который будет оснащен высокоточным вооружением большой дальности. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в мессенджере «Макс».

Поляков отметил, что ключевым является создание объекта на национальной платформе. В работе задействованы российские разработки, техника и сырь. По традиции в ходе церемонии на килевой набор установили памятную закладную доску, после чего секция заняла свое место в корпусе будущего корабля.

Вице-губернатор подчеркнул, что фрегат назван в честь первого главнокомандующего ВМФ России Феликса Николаевича Громова. В непростое для флота время адмирал сумел сохранить его основу и многое сделал для будущего развития.