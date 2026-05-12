Полицейские задержали подозреваемого в краже ящика с пожертвованиями из церкви

В Красносельском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже ящика с пожертвованиями из церкви. Сумма ущерба от действия злоумышленника составила около 50 тысяч рублей.

Правоохранители получили обращение настоятеля церкви в Красном Селе. Священник рассказал, что неизвестный похитил ящик с пожертвованиями. Ущерб от действия злоумышленника оценили не менее чем в 50 тысяч рублей.

Позже стражи правопорядка установили личность фигуранта и его местонахождение. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний житель Петербурга. Мужчина имеет 17 судимостей, из них около десяти за кражи и грабежи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Часть похищенной суммы изъята. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.