Россиянам рассказали о традициях Международного дня матери в мае

Международный день матери в 2026 году отмечают в мае. В десятках странах мамам дарят цветы и открытки в знак благодарности.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Такая дата была установлена указом президента Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. Целью учреждения праздника стало возрождение семейных ценностей и напоминание о роли матери в жизни каждого человека. Символом российского Дня матери выбрана незабудка. Этот цветок олицетворяет постоянную память, преданность и бескорыстную любовь.

В 2026 году праздник приходится на 29 ноября. В отличие от 8 Марта День матери посвящен именно женщине-матери и ее роли в обществе. Праздник символизирует укрепление семейных уз.

Международный день матери в 2026 году отмечают во второе воскресенье месяца или 10 мая. Данная традиция зародилась в начале XX века. Так, в 1908 году американская активистка Анна Джарвис предложила ежегодно отмечать день в честь матерей. Сегодня праздник отмечают в США, Канаде, Германии, Италии, Финляндии, Дании, Австралии, Японии, Бразилии и других странах.