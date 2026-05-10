Россиянам рассказали о традициях Международного дня матери в мае

Даниил Александров
Международный день матери в 2026 году отмечают в мае. В десятках странах мамам дарят цветы и открытки в знак благодарности.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Такая дата была установлена указом президента Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. Целью учреждения праздника стало возрождение семейных ценностей и напоминание о роли матери в жизни каждого человека. Символом российского Дня матери выбрана незабудка. Этот цветок олицетворяет постоянную память, преданность и бескорыстную любовь.

В 2026 году праздник приходится на 29 ноября. В отличие от 8 Марта День матери посвящен именно женщине-матери и ее роли в обществе. Праздник символизирует укрепление семейных уз.

Международный день матери в 2026 году отмечают во второе воскресенье месяца или 10 мая. Данная традиция зародилась в начале XX века. Так, в 1908 году американская активистка Анна Джарвис предложила ежегодно отмечать день в честь матерей. Сегодня праздник отмечают в США, Канаде, Германии, Италии, Финляндии, Дании, Австралии, Японии, Бразилии и других странах.

Ученые назвали причину образования крупнейшего кратера на Луне

Исследователи из Университета Пердью выяснили, что гигантский кратер на обратной стороне Луны появился после удара астероида. Объект двигался со скоростью 13 километров в секунду под углом 30 градусов. Моделирование столкновения Астрономы предполагают, что кратер Южный полюс–Эйткен образовался из-за столкновения с дифференцированным астероидом. Это ударный бассейн шириной больше 2000 километров на обратной стороне Луны.Результаты их исследования были опубликованы в журнале Science Advances. Ученые считают, что их работа поможет ответить на научные вопросы о происхождении бассейна. Они также важны для будущих лунных миссий.Группа исследователей под руководством Сигеру Вакиты из Университета Пердью использовала трехмерные модели высокого разрешения. Ученые обнаружили, что конусообразная форма бассейна лучше всего объясняется ударом объекта шириной 260 километров.Крупный астероид разделился на плотное железное ядро и каменистую внешнюю оболочку. Объект столкнулся с...
Комета 3I/ATLAS исчезла из поля зрения астрономов

Межзвездная комета 3I/ATLAS практически исчезла из поля зрения астрономов. Последние данные о ее положении поступили больше месяца назад. Исчезновение кометы из поля зрения Межзвездная комета 3I/ATLAS фактически исчезла из поля зрения астрономов. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Телеграм-канале. По словам исследователей, комета еще сохраняет теоретические возможности быть обнаруженной в самые крупные научные инструменты, однако не наблюдается уже около месяца.Согласно данным мирового каталога наблюдений комет COBS, последний раз объект фиксировали 13 апреля 2026 года. В первой половине апреля в базе зарегистрировано лишь шесть наблюдений. В марте было зафиксировано 40 случаев. После 13 апреля новых записей в каталоге не появлялось. Расстояние и яркость Ученые рассчитали текущее положение кометы. Она находится на расстоянии более миллиарда километров от Земли. Объект перемещается в...
