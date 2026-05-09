Депутаты ЗакСа Петербурга закупят цветы на 30 млн рублей

Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило тендер на поставку цветов для официальных мероприятий. Общая сумма контракта превысит 30 миллионов рублей.

Парламент Северной столицы ищет подрядчика, который готов оперативно доставлять цветочные композиции. Согласно условиям договора, поставщик обязан доставить заказ в течение полутора часов с момента его оформления, независимо от времени суток или дня недели.

Самой дорогой позицией в тендере стала цветочная корзина стоимостью 57 тысяч рублей. В нее входят 21 обычная роза, 25 кустовых роз, 12 флористических оазисов, десять соцветий цимбидиума, 15 альстромерий, десять статиц, две связки эвкалипта и одна связка фисташки.

Всего в закупке указаны шесть видов букетов и четыре типа цветочных композиций, цены на которые варьируются от 3 до 30 тысяч рублей, а также отдельные цветы.

Договор будет действовать до конца ноября 2027 года. В текущем году компании-победителю планируется выплатить 15 миллионов рублей, еще 15,4 миллиона в 2027 году.