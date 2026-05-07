Жених блогера Лерчек пообещал опубликовать выписку из больницы

Жених Лерчек Луис Сквиччиарини пообещал опубликовать выписку из больницы и заявил, что после обнародования документов сомневающимся придется ответить за свои действия.

Многие пользователи Сети сомневаются, что у Валерии Чекалиной действительно четвертая стадия рака желудка. Поводом послужило видео, которое опубликовала 23-летняя фитнес-блогерша Алина Расковская. На кадрах Лерчек тренируется в спортзале Москва-Сити. По словам Расковской, после химиотерапии человеку физически плохо. Она не понимает, как можно приехать в клуб и заниматься с тренером с отягощениями.

В социальной сети Сквиччиарини заявил, что скоро опубликует выписку блогера из больницы. Он объяснил существование методов лечения, которые помогают сохранить качество жизни. По его словам, Лерчек прошла химиотерапию, иммунотерапию и лучевую терапию. Именно последняя процедура помогла ей снова встать на ноги.

Луис подчеркнул, что Чекалина еще не здорова. Она продолжает испытывать дискомфорт и побочные эффекты. По его информации, некоторые люди используют их ситуацию для разжигания ненависти и привлечения подписчиков. Когда будут обнародованы все документы, таким людям придется ответить за свои действия.