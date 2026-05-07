Ретросостав с военной техникой прибыл в Петербург в рамках реконструкции

В преддверии Дня Победы на Балтийский вокзал прибыл ретросостав с образцами военной техники.

На Балтийском вокзале состоялась реконструкция прибытия бронепоезда БП-43 и ретросостава с образцами военной техники. Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков поприветствовал участников и поздравил их с наступающим праздником.

В мессенджере «Макс» он напомнил, что с первых дней Великой Отечественной Октябрьская железная дорога стала прифронтовой. Железнодорожники обеспечивали работу Дороги жизни и Дороги Победы, снабжали Ленинград и фронт, эвакуировали жителей и спасали культурные ценности.

Поляков подчеркнул, что сохранение памяти о героях войны является общим долгом перед прошлым и будущими поколениями. По его словам, ознакомиться с легендарной репликой бронепоезда все желающие могут в Музее железных дорог России.