Лекцию режиссера Александра Сокурова на Венецианской биеннале отменили

Пресс-служба Венецианской биеннале сообщила об отмене выступления режиссера Александра Сокурова. Лекция должна была пройти в рамках параллельной программы к открытию смотра под общим заголовком «Разногласия и мир». Причина отмены заключается в том, что режиссер в последний момент не смог приехать.

Также организаторы сообщили об отмене лекции палестинской писательницы, архитектора и публицистки Суад Амири, которую назначили на 7 мая.

Напомним, что официальное открытие биеннале состоится 9 мая и продлится до 22 ноября. Россия представит видеозапись международного музыкально-исполнительского перформанса «Дерево укоренено в небе», который в закрытом режиме будет проходить в российском павильоне до 8 мая.