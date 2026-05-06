В Петербурге назвали причины роста сумм в квитанциях ЖКХ

Рост сумм в квитанциях ЖКХ в Санкт-Петербурге объяснили особенностями передачи данных от обслуживающих организаций.

Генеральный директор АО «ЕИРЦ СПб» Денис Шабарин заявил, что алгоритмы центра исключают ошибки. В системе работают только машины. По его словам, неточности в квитанциях возникают из-за некорректных данных от обслуживающих организаций.

На пресс-конференции в офисе «Интерфакса» 6 мая Шабарин пояснил, что при несогласии с начислениями клиент должен обратиться в ЕИРЦ с документами.

Слово «ошибка» сложно применить к работе центра. В систему заложены четкие алгоритмы и формулы. Люди участвуют только в первичном вводе данных. Дальнейшие расчеты делает машина, которая ошибаться не может, добавил Шабарин. При этом он признал, что неточности случаются из-за передачи показаний общедомовых приборов учета.

Напомним, что начале 2026 года петербуржцы массово жаловались на рост платы за отопление в январе по сравнению с декабрем. У некоторых собственников разница достигла одной-трех тысяч рублей. При этом уровень оплаты квитанций в городе превышает 98%. Из трех миллионов плательщиков меньше 100 тысяч человек имеют долг свыше пяти тысяч рублей.

По словам Шабарина, отдельные квартиры задолжали свыше одного миллиона рублей. Год назад совокупный долг населения Петербурга в сфере ЖКХ оценивался в 30 миллиардов рублей.

Единый информационно-расчетный центр создали в 2023 году. Вычислительный центр коллективного пользования «Жилищное хозяйство» присоединили к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт».