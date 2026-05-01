Представители NASA сдвинули график высадки астронавтов на Луну

Старт миссии Artemis 3 отложили до конца 2027 года. Причина заключается в том, что лунные посадочные модули Starship от SpaceX и Blue Moon от Blue Origin еще не прошли все испытания

Успех Artemis 2

В начале апреля 2026 года миссия Artemis 2 завершилась успешно. Экипаж из четырех астронавтов совершил 10-дневный полет вокруг Луны и вернулся на Землю. Это стал первый пилотируемый космический полет в рамках программы Artemis и первая пилотируемая миссия к Луне за более чем полвека.

За несколько недель до старта Artemis 2 администратор NASA Джаред Айзекман объявил о масштабной реструктуризации программы. Он обозначил цели по созданию постоянной базы на поверхности Луны в течение следующего десятилетия. Частью новой концепции стало увеличение частоты запусков ракеты-носителя SLS. Перерыв между миссиями планируется сократить с нескольких лет до примерно 10 месяцев. Так, Artemis 1 и Artemis 2 перерыв составил 3,5 года.

Программа Artemis 3 также претерпела изменения. Вместо первой высадки на Луну миссия станет демонстрацией сближения и стыковки на околоземной орбите между кораблем Orion и частными лунными посадочными модулями.

Перенос сроков и показания в Конгрессе

Айзекман выступил перед Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей 27 апреля. Он отвечал на вопросы законодателей относительно бюджета NАSА на 2027 год. В запросе Белого дома выделяется 2,8 миллиарда долларов на контракты по программе Human Landing System — лунным посадочным модулям. NASА сотрудничает со SpaceX и Blue Origin в разработке этих аппаратов. Агентство надеется впервые высадить астронавтов на Луну в рамках миссий Artemis 4 и Artemis 5 в 2028 году.

Однако перед этими миссиями NASA хочет, чтобы посадочные модули отработали в тандеме с пилотируемой капсулой Orion на орбите вокруг Земли. Агентство готово к полетам с любым космическим аппаратом, который будет готов к моменту старта Artemis 3.

Конгрессмен Хэл Роджерс спросил Айзекмана о его уверенности в соблюдении графика миссии. Айзекман ответил, что получил ответы от обоих поставщиков. По его словам, компании должны удовлетворить потребности NASA в сближении, стыковке и проверке совместимости посадочных модулей в конце 2027 года перед попыткой посадки в 2028 году.

Это заявление отличается от прежней позиции Айзекмана. Во время презентации стратегии программы Artemis 27 февраля он говорил о возможности запуска Artemis 3 к середине 2027 года.

Технические сложности посадочных модулей

Запланированный срок запуска Artemis 3 оставляет компаниям мало времени на подготовку. Стыковка с кораблем Orion представляет собой только один из многих этапов. Оба модуля Starship и Blue Moon используют криогенное топливо. Без хорошего охлаждения это топливо будет испаряться. NASA рассчитывает миссии так, чтобы они длились дольше нескольких дней, как в эпоху Apollo.

Каждому посадочному модулю понадобится несколько запусков для дозаправки на околоземной орбите. Перекачка криогенного топлива между аппаратами еще не испытывалась в космосе. NASA также требует, чтобы перед пилотируемыми полетами прошли успешные беспилотные посадки на Луну и взлеты обратно на ее орбиту.