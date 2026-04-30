День коренных малочисленных народов впервые отметили в России

В России впервые на государственном уровне отмечают День коренных малочисленных народов.

На территории России 30 апреля впервые отмечают День коренных малочисленных народов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Праздник призван на государственном уровне подтвердить особую роль коренных этносов в истории, культуре и будущем страны.

В Якутии этому дню уделяют особое внимание. В регионе действует свыше 20 законов о защите родовых общин и их господдержке. Список мест традиционного проживания малочисленных народов включает 70 населенных пунктов в 21 районе.

Глава республики Айсен Николаев заявил, что для Якутии праздник очень важен. На этой земле веками живут народы, которые берегут родной язык, традиции, уклад жизни и связь с природой. Коренные этносы вносят вклад в развитие региона и обогащают его культуру. Задача властей, по его словам, поддерживать традиционный уклад, общины и развитие арктических территорий.

В Якутии работают госпрограммы для сохранения традиционных занятий коренных народов Севера. Оленеводческие хозяйства ежегодно получают деньги на увеличение поголовья. Также помогают рыболовному промыслу, который стал важным источником дохода для жителей Арктики, сообщает «ФедералПресс».

Кроме того, в республике также заботятся о сохранении родных языков. В школах созданы условия для их изучения, а также выпущены современные учебники и пособия.