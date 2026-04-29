Вторичное жилье не подешевеет без серьезного кризиса спроса

Цены на вторичном рынке недвижимости в России не снизятся без серьезного кризиса спроса. Рынок слишком консервативен, а продавцы не заинтересованы в массовой уценке жилья.

Прогноз бывшего премьер-министра Сергея Степашина о возможном снижении цен на вторичном рынке жилья маловероятен, считает руководитель Совета Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. В беседе с 360.ru он объяснил, что рынок недвижимости данного сегмента отличается высокой консервативностью.

По его словам, для падения цен на жилье нужны изменения, которые обрушат покупательский спрос, но пока таких тенденций не видно. Удешевление встречается редко и обычно вызвано срочной потребностью продавца в деньгах, например из-за крупных долгов.

Апрелев также отметил, что снижение ключевой ставки может подстегнуть спрос, а это не приведет к уменьшению цен. По его мнению, первичный рынок действительно окажется в сложной ситуации, если не поменять нынешнюю систему проектного финансирования.