Социальная реклама может поднять коэффициент рождаемости в России

Социальная реклама способна продвигать традиционные семейные ценности через визуал и повторяемость, но сталкивается с навязчивостью и недоверием аудитории.

Маркетолог Ольга Зайнуллина сообщила, что популяризация социальной рекламы связана с формированием востребованности среди российского народа, и часто обеспечивается за счет инструментов маркетинговых коммуникаций. По словам эксперта, реклама и PR работают в синергии, используя потенциал современных СМИ для широкого распространения важных идей.

Зайнуллина в беседе с RuNews24.ru отметила, что Россия давно живет в периоде «демографической осени». Дело в том, что с 2015 года россияне стабильно рожают меньше детей. В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,4 при уровне простого воспроизводства населения 2,1.

Традиционные семейные ценности тоже могут продвигаться через социальную рекламу. Однако в современном медиапространстве к рекламе сложилось негативное отношение. Ее считают навязчивой, примитивной и загрязняющей информационную среду. По мнению Зайнуллиной, сильная сторона рекламы в том, что она является самым массовым и визуальным инструментом. Человек воспринимает 45% информации именно через зрение. За счет повторяемости реклама способствует запоминанию. Яркие идеи могут сохраняться в памяти годами.

Также Зайнуллина отметила, что отказ от рекламы семейных ценностей оставляет информационное поле открытым для других, менее конструктивных влияний. По ее словам, при грамотном подходе социальная реклама способна мягко формировать общественные нормы без эффекта навязчивости.